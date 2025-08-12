¿Por qué tantos futbolistas de México se van a jugar a Centroamérica? Estos son los países que lideran

Centroamérica recibe a más futbolistas mexicanos que buscan minutos fuera de su país. Costa Rica lidera la lista.

La fuga de talento mexicano hacia el fútbol de Centroamérica sigue creciendo.

Para la presente temporada, al menos 30 jugadores aztecas se unieron a equipos en los siete países de la región, según datos del sitio especializado Transfermarkt.

La decisión responde a una realidad marcada por la falta de espacio en la Liga MX y la Liga de Expansión, que ha limitado las opciones para muchos futbolistas, según información del medio de comunicación Mediotiempo.

En ese contexto, Costa Rica se ha convertido en el principal destino de los fichajes mexicanos. La Primera División del balompie nacional cuenta con 17 jugadores, el número más alto en Centroamérica. Le siguen Guatemala, con nueve jugadores, y Honduras, con solo uno, según Transfermarkt.

El caso de Costa Rica: 17 jugadores mexicanos en la liga

Actualmente, los jugadores mexicanos en Costa Rica se distribuyen así:

Guadalupe FC : Jair Peláez, Joao Malek, Sergio Gámez, Héctor Carranza

: Jair Peláez, Joao Malek, Sergio Gámez, Héctor Carranza Liberia : Anthony Monreal, Joaquín Alonso Hernández, Jesús Hinestroza

: Anthony Monreal, Joaquín Alonso Hernández, Jesús Hinestroza Cartaginés : Everardo Rubio, Diego González

: Everardo Rubio, Diego González Herediano : Brian Rubio, Sergio Rodríguez

: Brian Rubio, Sergio Rodríguez Pérez Zeledón : Luis López, Eduardo Pastrana

: Luis López, Eduardo Pastrana Puntarenas FC : Hiram Muñoz, Miguel Sansores

: Hiram Muñoz, Miguel Sansores Sporting FC : Erick Cubo Torres

: Erick Torres San Carlos: Raúl Vidal

Clubes como Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense no tienen actualmente jugadores mexicanos en sus filas.

Pocas oportunidades empujan a salir del país

El futbolista Jair Peláez explicó al medio Mediotiempo que, a partir de los 26 o 27 años, es prácticamente imposible llegar a la Primera División si no existe ascenso deportivo desde la Liga de Expansión. Esa situación ha motivado a muchos a buscar alternativas fuera del país.

Peláez indicó que el talento mexicano suele recibir más valoración en el extranjero.

Competencia internacional en la Liga MX

El campeonato mexicano sigue siendo un destino fuerte para futbolistas extranjeros. La presencia de jugadores de Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, España, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, entre otros, ha elevado la competencia y reducido el espacio para talentos locales que no logran consolidarse en los principales equipos del país.

