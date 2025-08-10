Keylor Navas vuelve tras la expulsión: El tico se presentará ante la afición de Pumas contra Necaxa

Keylor Navas está listo para volver a la actividad con Pumas de México.

El arquero costarricense y su club se las verán contra Necaxa a las 6 p. m., en un cotejo que genera mucha expectativa porque será el primero del arquero costarricense en Ciudad Universitaria, casa de Pumas.

Keylor ha estado presente en tres encuentros de su nuevo club: victoria 2 a 0 contra Querétaro, gane contra Orlando City por penales y triunfo 3 a 2 frente a Atlanta United.

Keylor Navas volverá a defender el arco de Pumas. (Redacción Perfil/Redes Pumas)

La expectativa por Keylor Navas Copiado!

Recibamos a Keylor como se merece, que su primer día en el Estadio Olímpico Universitario sea especial, inolvidable, que sienta el calor y el cariño de la mejor afición del mundo, la nuestra, la de Pumas en CU🌟

¡Adquiere ya tus boletos del partido 🆚 Necaxa!



Ya están… pic.twitter.com/gW4yyPdvlj — PUMAS (@PumasMX) July 25, 2025

¿Dónde ver el juego de Keylor Navas? Copiado!

El partido entre Pumas y Necaxa pasará por la pantalla de TUDN, canal que está en la mayoría de cableras nacionales.

Pumas busca su segundo triunfo en la Liga MX, de momento acumula un gane contra Querétaro y dos derrotas: Santos Laguna y Pachuca.

El antecedente de Keylor Navas Copiado!

Sin Keylor, Pumas perdió contra Inter Miami con marcador de 3-1. En un video publicado en su cuenta de Youtube, el Halcón se refiere en parte a lo que le ocurrió a él, pero a la vez a lo que experimentan sus compañeros.

“Una jugada le da a usted toda la confianza y otra se la quita, y ahí es donde usted tiene que ser fuerte mentalmente de decir: ‘Mira, un momento circunstancial no define quién soy yo como futbolista’. Y tener la personalidad para eso”, manifestó Keylor Navas.

También reflexionó con que al final de cuentas, no existe un solo ser humano perfecto. Y que eso es algo que muchas veces se pasa por alto.

“Todos nos vamos a equivocar, un pase, una cosa, la otra, somos humanos. No ve que uno tiene que estar preparado para una, siempre, para la primera, y no sabe usted cuándo llega”, mencionó.