Solo tres universidades privadas de Centroamérica entraron en la lista de las mejores del mundo

Ocho universidades centroamericanas ingresaron al QS World University Rankings 2026; de ellas, solo tres son privadas

Por Jailine González Gómez
Ranking QS 2026 incluyó a ocho universidades de Centroamérica. Solo tres de ellas son privadas.







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

