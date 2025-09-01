Solo tres universidades privadas de Centroamérica entraron en la lista de las mejores del mundo

Ranking QS 2026 incluyó a ocho universidades de Centroamérica. Solo tres de ellas son privadas.

La última edición del QS World University Rankings incluyó a ocho universidades de Centroamérica dentro de su prestigioso listado global. Únicamente tres de esas instituciones son privadas.

Este ranking evaluó a 1.500 centros de educación superior en el mundo. La medición ha sido elaborada desde 2004 por la firma QS Quacquarelli Symonds y se considera una de las tres clasificaciones académicas más influyentes a nivel internacional.

LEA MÁS: Este será el país que menos crecerá en Centroamérica en 2025

La evaluación se basó en cinco criterios principales: investigación, empleabilidad, experiencia de aprendizaje, proyección internacional y sostenibilidad.

Las tres universidades privadas centroamericanas reconocidas

Las únicas universidades privadas de la región que lograron figurar en esta edición del ranking fueron:

Universidad del Valle de Guatemala (UVG)

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica (Ulacit)

Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras (Unitec)

Estas instituciones aparecen en los rangos más bajos del ranking. Ulacit y Unitec quedaron en el grupo 1.401+, mientras que UVG se ubicó en el rango 1.201-1.400.

Las ocho universidades centroamericanas en el QS 2026

Este fue el listado completo de las universidades de Centroamérica reconocidas por QS para el año 2026:

Universidad de Costa Rica (UCR) : puesto 499

: puesto Tecnológico de Costa Rica (TEC) : rango 1.201-1.400

: rango Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) : rango 1.201-1.400

: rango Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) : rango 1.201-1.400

: rango Universidad del Valle de Guatemala (UVG) : rango 1.201-1.400

: rango Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) : rango 1.401+

: rango Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras (Unitec) : rango 1.401+

: rango Universidad de Panamá (UP): rango 1.401+

La Universidad de Costa Rica fue la mejor posicionada entre todas, al alcanzar el puesto 499 a nivel mundial, lo que la consolidó como la institución número uno de Centroamérica y el Caribe.

¿Cómo se elabora el QS World University Rankings?

La metodología del QS World University Rankings considera cinco dimensiones clave, con los siguientes pesos:

Investigación y descubrimiento (50%) : mide reputación académica y número de citas por docente.

: mide reputación académica y número de citas por docente. Empleabilidad y resultados (20%) : valora la opinión de empleadores y el éxito laboral de los egresados.

: valora la opinión de empleadores y el éxito laboral de los egresados. Experiencia de aprendizaje (10%) : considera la proporción entre estudiantes y profesores.

: considera la proporción entre estudiantes y profesores. Compromiso global (15%) : evalúa el número de estudiantes y docentes internacionales, además de redes académicas internacionales.

: evalúa el número de estudiantes y docentes internacionales, además de redes académicas internacionales. Sostenibilidad (5%): analiza el compromiso institucional con aspectos sociales, ambientales y de gobernanza.

Los datos utilizados en esta clasificación provienen de encuestas globales, análisis de publicaciones científicas y estadísticas proporcionadas por las propias universidades.

LEA MÁS: Una playa de Centroamérica figura entre las más frustrantes y criticadas del planeta

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.