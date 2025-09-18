El Mundo

Fuerte terremoto magnitud 7,8 sacude Kamchatka y genera alerta de tsunami en Rusia

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 se registró frente a Kamchatka, Rusia, este viernes. El sismo provocó una alerta de tsunami por posibles olas peligrosas en la región.

EscucharEscuchar
Por AFP
Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Autoridades emitieron alerta de tsunami tras el sismo de magnitud 7,8 en Kamchatka, Rusia, que remeció el Extremo Oriente ruso. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SismoKamchatkaTsunamiRusia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.