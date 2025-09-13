El Mundo

Terremoto de magnitud 7,4 sacudió la península de Kamchatka en Rusia

El terremoto ocurrió a 111 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropavlovsk de Kamchatka

Por AFP
El sismo ocurrió a 111 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropavlovsk de Kamchatka, a una profundidad de 39,5 kilómetros. (Captura a video de AFP/Captura a video de AFP)







