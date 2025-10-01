El Mundo

Siete condenados en caso de explotación sexual infantil que perturbó la política en Reino Unido

Un tribunal de Mánchester condenó a siete hombres a penas de 12 a 35 años por abusos y explotación sexual infantil en Rochdale.

EscucharEscuchar
Por AFP
El nombre de Estrella quedará exhibido públicamente hasta 2027 como “persona sancionada” por violencia política de género.
Mohammed Zahid fue condenado a 35 años de prisión, la pena más severa. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Explotación sexual infantilReino UnidoCondenadosMánchesterRochdale
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.