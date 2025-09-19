¿Quiere estudiar en el Reino Unido? Descubra cómo aplicar desde Latinoamérica a la prestigiosa beca Chevening

La convocatoria para las becas Chevening 2025 se encuentra abierta desde el 5 de agosto y cerrará el 7 de octubre de 2025 a las 12 UTC.
Esta iniciativa del Gobierno del Reino Unido financia estudios de maestría y está dirigida a profesionales con potencial de liderazgo en más de 160 países.
El proceso de solicitud se realiza en línea y puede completarse en el sitio oficial de Chevening.
Para comprender cómo aplicar de forma correcta, los interesados pueden consultar la guía de aplicación y verificar los requisitos detallados en la sección de elegibilidad.
¿Quiénes pueden aplicar a una beca Chevening?
Las personas candidatas deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser ciudadanas de un país elegible.
- Tener un título universitario que habilite para cursar una maestría en el Reino Unido.
- Contar con al menos 2 años de experiencia laboral adquirida después de la graduación (2.800 horas).
- Comprometerse a regresar a su país de origen por al menos dos años tras finalizar los estudios.
- Aplicar a tres programas de maestría en universidades británicas y recibir una oferta incondicional de al menos uno antes del 9 de julio de 2026.
Cambios clave en 2025
Este año, Chevening introdujo dos modificaciones relevantes:
- Solo contará la experiencia laboral adquirida después de la graduación. Prácticas o trabajos hechos durante la universidad ya no serán válidos.
- El formulario incluye preguntas nuevas que buscan alinear los estudios con áreas de impacto global, como desarrollo sostenible, seguridad internacional o inclusión social.
Además, los ensayos deben tener una extensión máxima de 300 palabras, lo que obliga a los aspirantes a enfocarse en ejemplos claros y concretos de su experiencia.
Fechas importantes
- 7 de octubre de 2025: cierre de postulaciones.
- Octubre 2025 a enero 2026: evaluación de elegibilidad.
- Febrero 2026: publicación de lista de personas seleccionadas para entrevistas.
- Marzo a abril 2026: entrevistas en embajadas británicas.
- Junio 2026: anuncio de resultados.
- 9 de julio de 2026: fecha límite para recibir una oferta incondicional de una universidad del Reino Unido.
- Setiembre u octubre 2026: inicio de los estudios.
Las personas seleccionadas pasarán a formar parte de la red global de exbecarios Chevening, activa en áreas como gobierno, educación, desarrollo, negocios y comunicación.
