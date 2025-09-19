¿Quiere estudiar en el Reino Unido? Descubra cómo aplicar desde Latinoamérica a la prestigiosa beca Chevening

Beca Chevening 2025 abierta hasta el 7 de octubre. Financiamiento completo para estudiar en Reino Unido.

La convocatoria para las becas Chevening 2025 se encuentra abierta desde el 5 de agosto y cerrará el 7 de octubre de 2025 a las 12 UTC.

Esta iniciativa del Gobierno del Reino Unido financia estudios de maestría y está dirigida a profesionales con potencial de liderazgo en más de 160 países.

LEA MÁS: ¿Busca aprender inglés, francés o chino? Esta beca para estudiantes de Centroamérica le permite estudiar esos idiomas

El proceso de solicitud se realiza en línea y puede completarse en el sitio oficial de Chevening.

Para comprender cómo aplicar de forma correcta, los interesados pueden consultar la guía de aplicación y verificar los requisitos detallados en la sección de elegibilidad.

¿Quiénes pueden aplicar a una beca Chevening?

Las personas candidatas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser ciudadanas de un país elegible.

Tener un título universitario que habilite para cursar una maestría en el Reino Unido.

Contar con al menos 2 años de experiencia laboral adquirida después de la graduación (2.800 horas).

adquirida después de la graduación (2.800 horas). Comprometerse a regresar a su país de origen por al menos dos años tras finalizar los estudios.

Aplicar a tres programas de maestría en universidades británicas y recibir una oferta incondicional de al menos uno antes del 9 de julio de 2026.

Cambios clave en 2025

Este año, Chevening introdujo dos modificaciones relevantes:

Solo contará la experiencia laboral adquirida después de la graduación. Prácticas o trabajos hechos durante la universidad ya no serán válidos. El formulario incluye preguntas nuevas que buscan alinear los estudios con áreas de impacto global, como desarrollo sostenible, seguridad internacional o inclusión social.

Además, los ensayos deben tener una extensión máxima de 300 palabras, lo que obliga a los aspirantes a enfocarse en ejemplos claros y concretos de su experiencia.

Fechas importantes

7 de octubre de 2025 : cierre de postulaciones.

: cierre de postulaciones. Octubre 2025 a enero 2026 : evaluación de elegibilidad.

: evaluación de elegibilidad. Febrero 2026 : publicación de lista de personas seleccionadas para entrevistas.

: publicación de lista de personas seleccionadas para entrevistas. Marzo a abril 2026 : entrevistas en embajadas británicas.

: entrevistas en embajadas británicas. Junio 2026 : anuncio de resultados.

: anuncio de resultados. 9 de julio de 2026 : fecha límite para recibir una oferta incondicional de una universidad del Reino Unido.

: fecha límite para recibir una oferta incondicional de una universidad del Reino Unido. Setiembre u octubre 2026: inicio de los estudios.

Las personas seleccionadas pasarán a formar parte de la red global de exbecarios Chevening, activa en áreas como gobierno, educación, desarrollo, negocios y comunicación.

LEA MÁS: Esta beca le da hasta ¢3 millones para terminar su tesis en ciencia o tecnología: así puede acceder a los fondos