Esta beca le da hasta ¢3 millones para terminar su tesis en ciencia o tecnología: así puede acceder a los fondos

Fondos no reembolsables de ¢3 millones disponibles para estudiantes de posgrado en áreas STEM.

La Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PCII) abrió la convocatoria Impulso STEM+ 2025, dirigida a estudiantes activos de maestría o doctorado académico que cursen programas en Costa Rica, en áreas relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

La iniciativa otorga fondos no reembolsables de hasta ¢3.000.000 por persona beneficiaria para financiar tesis de investigación aplicada. Los proyectos deben encontrarse en ejecución y alinearse con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2022–2027.

LEA MÁS: Así puede aplicar: Becas Chevening para estudiar en el Reino Unido abren postulaciones la próxima semana

Entre las áreas prioritarias figuran la bioeconomía, salud humana y ciencias de la vida, tecnologías digitales, inteligencia artificial y el sector aeroespacial.

La convocatoria forma parte del Fondo de Incentivos de la Ley N.º 7169, cuyo objetivo es fortalecer el talento científico nacional, con un énfasis en juventud, desarrollo regional e igualdad de género.

Requisitos para postular

Para aplicar a los fondos, es necesario cumplir con los siguientes criterios:

Tener nacionalidad costarricense por nacimiento o naturalización.

Ser estudiante activo de una maestría o doctorado académico nacional en STEM.

Contar con al menos un 30% de avance en la tesis. Esto implica haber desarrollado el problema de investigación, marco teórico y diseño metodológico.

Financiamiento disponible

La convocatoria financia gastos directamente relacionados con la ejecución de la tesis, tales como:

Servicios especializados : análisis de datos, laboratorio, diseño, software.

: análisis de datos, laboratorio, diseño, software. Materiales y suministros : reactivos, componentes, repuestos.

: reactivos, componentes, repuestos. Maquinaria y equipo : estaciones de trabajo, tecnología especializada.

: estaciones de trabajo, tecnología especializada. Otros gastos técnicamente justificados.

Cronograma de la convocatoria

Apertura : lunes 11 de agosto de 2025

: lunes 11 de agosto de 2025 Cierre : viernes 14 de noviembre de 2025

: viernes 14 de noviembre de 2025 Comunicación de admisibilidad : 5 días hábiles tras presentar la solicitud

: 5 días hábiles tras presentar la solicitud Evaluación de solicitudes : 15 días hábiles después de ser admitidas

: 15 días hábiles después de ser admitidas Aprobación : 5 días hábiles tras la evaluación

: 5 días hábiles tras la evaluación Comunicación de resultados : 3 días hábiles luego de la aprobación

: 3 días hábiles luego de la aprobación Formalización de contratos: 5 días hábiles posteriores a la notificación

Criterios de evaluación

Los proyectos serán seleccionados con base en:

Alineación con el PNCTI

Originalidad

Relevancia del problema

Impacto potencial

Viabilidad técnica

Participación en docencia universitaria activa (otorga 5 puntos adicionales)

Al menos un 40% de los proyectos seleccionados estarán liderados por mujeres investigadoras.

Las personas interesadas pueden presentar sus propuestas en el sitio web de la promotora: www.promotora.go.cr/web/Convocatoria/Impulso_STEM_2025

LEA MÁS: ¿Busca una beca para estudiar un posgrado? Esta universidad de la ONU cubre hasta 50% del costo

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.