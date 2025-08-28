Esta beca le da hasta ¢3 millones para terminar su tesis en ciencia o tecnología: así puede acceder a los fondos

La Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PCII) abrió la convocatoria Impulso STEM+ 2025, dirigida a estudiantes activos de maestría o doctorado académico que cursen programas en Costa Rica, en áreas relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).
La iniciativa otorga fondos no reembolsables de hasta ¢3.000.000 por persona beneficiaria para financiar tesis de investigación aplicada. Los proyectos deben encontrarse en ejecución y alinearse con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2022–2027.
Entre las áreas prioritarias figuran la bioeconomía, salud humana y ciencias de la vida, tecnologías digitales, inteligencia artificial y el sector aeroespacial.
La convocatoria forma parte del Fondo de Incentivos de la Ley N.º 7169, cuyo objetivo es fortalecer el talento científico nacional, con un énfasis en juventud, desarrollo regional e igualdad de género.
Requisitos para postular
Para aplicar a los fondos, es necesario cumplir con los siguientes criterios:
- Tener nacionalidad costarricense por nacimiento o naturalización.
- Ser estudiante activo de una maestría o doctorado académico nacional en STEM.
- Contar con al menos un 30% de avance en la tesis. Esto implica haber desarrollado el problema de investigación, marco teórico y diseño metodológico.
Financiamiento disponible
La convocatoria financia gastos directamente relacionados con la ejecución de la tesis, tales como:
- Servicios especializados: análisis de datos, laboratorio, diseño, software.
- Materiales y suministros: reactivos, componentes, repuestos.
- Maquinaria y equipo: estaciones de trabajo, tecnología especializada.
- Otros gastos técnicamente justificados.
Cronograma de la convocatoria
- Apertura: lunes 11 de agosto de 2025
- Cierre: viernes 14 de noviembre de 2025
- Comunicación de admisibilidad: 5 días hábiles tras presentar la solicitud
- Evaluación de solicitudes: 15 días hábiles después de ser admitidas
- Aprobación: 5 días hábiles tras la evaluación
- Comunicación de resultados: 3 días hábiles luego de la aprobación
- Formalización de contratos: 5 días hábiles posteriores a la notificación
Criterios de evaluación
Los proyectos serán seleccionados con base en:
- Alineación con el PNCTI
- Originalidad
- Relevancia del problema
- Impacto potencial
- Viabilidad técnica
- Participación en docencia universitaria activa (otorga 5 puntos adicionales)
Al menos un 40% de los proyectos seleccionados estarán liderados por mujeres investigadoras.
Las personas interesadas pueden presentar sus propuestas en el sitio web de la promotora: www.promotora.go.cr/web/Convocatoria/Impulso_STEM_2025
