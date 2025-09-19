El País

¿Busca aprender inglés, francés o chino? Esta beca para estudiantes de Centroamérica le permite estudiar esos idiomas

Programa de idiomas en línea ofrece becas a estudiantes centroamericanos para aprender inglés, francés o chino con clases virtuales

Por Jailine González Gómez
Cursos virtuales de inglés, francés y chino en Costa Rica con beca y certificado. Matrícula abierta y clases desde octubre.
Becas virtuales en Centroamérica para estudiar inglés, francés o chino. Cursos de seis meses con certificado y matrícula abierta. (Canva/Canva)







