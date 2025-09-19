¿Busca aprender inglés, francés o chino? Esta beca para estudiantes de Centroamérica le permite estudiar esos idiomas

Becas virtuales en Centroamérica para estudiar inglés, francés o chino. Cursos de seis meses con certificado y matrícula abierta.

La Oficina de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica informó sobre la apertura del Programa Lingüístico “Hablando un mismo idioma”, disponible para estudiantes de Centroamérica interesados en aprender inglés, francés o chino mandarín.

El programa, impartido por la organización Idiomas sin Fronteras, se desarrolla en modalidad virtual y tiene una duración de seis meses. Las clases combinan sesiones sincrónicas y asincrónicas a través de la plataforma “Smart Digital Learning”.

Al finalizar, los participantes reciben un certificado académico con sello universitario.

Idiomas disponibles

Francés

Inicio: 7 de octubre de 2025

Horario: martes de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.

Nivel: principiante

Inglés

Inicio: 1.º de octubre de 2025

Horario: miércoles de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.

Nivel: principiante

Chino mandarín

Inicio: sábado 4 de octubre de 2025

Horario: sábados de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.

Nivel: principiante

Requisitos y matrícula

Para participar, los estudiantes deben llenar el formulario en línea disponible en https://idiomassinfronteras.online/centroamerica

El pago de $20 corresponde al derecho de transmisión de las lecciones, que se imparten mediante streaming. La beca cubre el 100% de los costos de enseñanza y materiales.

Sobre la institución académica

Los cursos son impartidos por la Academia Centro Mandarín PinYin Fácil, institución con sedes en Costa Rica y en China. Fundada en 1989, esta academia cuenta con más de 5.000 estudiantes cada año y está avalada por autoridades educativas de ambos países.

