Este es el país de Centroamérica que tomó la delantera en movilidad eléctrica

Costa Rica lidera la región en movilidad eléctrica con más de 29.600 unidades, según informe regional presentado en Chile.

Costa Rica consolidó su posición como líder en movilidad eléctrica en América Latina, al registrar más de 30.550 vehículos eléctricos en circulación hasta agosto de 2025, según datos oficiales del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Costa Rica fue seleccionada por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) para presentar su experiencia en movilidad eléctrica durante la Semana de la Energía, que se realizará en Santiago de Chile.

El país compartirá los avances incluidos en el Libro Blanco de la Movilidad Sostenible, una publicación que compila los principales logros y desafíos del modelo regional.

Entre los indicadores que resaltan el liderazgo de Costa Rica, la Olade mencionó la proyección de cerrar el año 2025 con aproximadamente 35.000 unidades.

En territorio costarricense, el 98% de la electricidad utilizada para recargar vehículos eléctricos proviene de fuentes renovables, lo que refuerza el impacto ambiental positivo de esta tecnología.

La red nacional de recarga incluye más de 70 estaciones de carga rápida y al menos 300 de carga media.

De acuerdo con Olade, en 2024 América Latina y el Caribe triplicaron su flota de vehículos eléctricos al alcanzar 444.071 unidades.

Costa Rica, en particular, ha sido uno de los motores de este crecimiento. Solo en 2024, se acumularon en el país 22.732 vehículos eléctricos nuevos, y en lo que va de 2025 ya se han sumado 7.818 unidades adicionales, según datos de Minae.

El informe también señaló que la región cuenta con más de 18.500 estaciones de carga.

Una encuesta internacional elaborada por Global EV Driver Survey reveló que el 97% de los usuarios con vehículos eléctricos están satisfechos con su elección, y un 72% realiza la carga en casa.

En cifras acumuladas hasta agosto, Costa Rica cuenta con 25.532 automóviles eléctricos, 2.333 vehículos especiales, 1.456 motocicletas eléctricas y 1.229 vehículos de carga liviana, de acuerdo con el registro oficial del Minae.

