Este es el país de Centroamérica que tomó la delantera en movilidad eléctrica

Conozca el país de la región que sorprende con su avance en movilidad eléctrica con miles de unidades en circulación. ¿Qué hace diferente?

Por Silvia Ureña Corrales
Cargadores de vehículos eléctricos
Costa Rica lidera la región en movilidad eléctrica con más de 29.600 unidades, según informe regional presentado en Chile. (Shutterstock)







