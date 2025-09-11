¿Busca aprender inglés, francés o chino? Esta beca le permite estudiar esos idiomas

La Oficina de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto anunció la apertura de matrícula para el Programa Lingüístico “Hablando un mismo idioma”, una iniciativa de Idiomas sin Fronteras que ofrece clases de inglés, francés y chino mandarín en modalidad virtual.
El programa está disponible para personas que deseen aprender o mejorar un idioma y tiene una duración de seis meses. La formación se imparte por medio de clases sincrónicas y asincrónicas con acceso a la plataforma “Smart Digital Learning”.
Al completar el curso, los participantes obtienen un certificado académico con sello universitario y pueden asistir a una graduación formal.
Información detallada por idioma
Francés
- Inicio: 7 de octubre de 2025
- Horario: martes de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.
- Nivel: principiante
- Costo: ¢10.200 por semestre
Inglés
- Inicio: 1.º de octubre de 2025
- Horario: miércoles de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.
- Nivel: principiante
- Costo: ¢10.200 por semestre
Chino mandarín
- Inicio: sábado 4 de octubre de 2025
- Horario: sábados de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.
- Nivel: principiante
- Costo: ¢10.200 por semestre
¿Cómo inscribirse?
Para postularse, debe llenar el formulario disponible en https://idiomassinfronteras.online/centroamerica
Los cursos son impartidos por la Academia Centro Mandarín PinYin Fácil, con sedes en San José y en Guangdong, China. Esta academia fue fundada en 1989 y está avalada por autoridades educativas de ambos países. Cada año registra más de 5.000 estudiantes.
La beca cubre el 100 % de la enseñanza. El pago solicitado corresponde al derecho de transmisión por streaming.
