El País

¿Busca aprender inglés, francés o chino? Esta beca le permite estudiar esos idiomas

Matricule un curso de inglés, francés o chino en Costa Rica con beca virtual

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Cursos virtuales de inglés, francés y chino en Costa Rica con beca y certificado. Matrícula abierta y clases desde octubre.
Cursos virtuales de inglés, francés y chino en Costa Rica con beca y certificado. Matrícula abierta y clases desde octubre. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGbecabecasidiomasinglésfrancéschino
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.