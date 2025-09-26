Viva

Exesposa de Colin Firth rompió su diploma real y devolvió medalla por visita de Trump al Reino Unido

La activista italiana rechazó el título que recibió en 2019 por sus aportes a la moda ética, en protesta por el recibimiento de Trump por parte del rey Carlos III

Por O Globo / Brasil / GDA
Livia Firth rechazó su título del Imperio Británico tras la visita de Trump al Reino Unido y rompió el diploma en redes sociales.
Livia Firth rechazó su título del Imperio Británico tras la visita de Trump al Reino Unido y rompió el diploma en redes sociales. (O Globo/Instagram: @liviafirth)







