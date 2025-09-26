Exesposa de Colin Firth rompió su diploma real y devolvió medalla por visita de Trump al Reino Unido

Livia Firth rechazó su título del Imperio Británico tras la visita de Trump al Reino Unido y rompió el diploma en redes sociales.

La diseñadora y activista Livia Giuggioli Firth, exesposa del actor Colin Firth, devolvió la medalla que le otorgó la Familia Real Británica y destruyó el diploma oficial que certificaba su inclusión como Miembro de la Orden del Imperio Británico. La decisión obedeció a su desacuerdo con la reciente visita de Donald Trump al Reino Unido.

Livia Firth compartió en Instagram un video en el que aparece rompiendo el diploma, mientras relata las razones que la llevaron a rechazar públicamente esa condecoración. La italiana de 56 años recibió el título honorífico en 2019 por sus aportes a la moda sostenible y su labor a favor de los derechos humanos en la industria textil.

El hecho que detonó su decisión fue el banquete ofrecido por el rey Carlos III a Donald Trump, durante una recepción oficial celebrada en el Palacio de Windsor. La activista expresó su desacuerdo con lo que calificó como un intento de legitimar a una figura cuyas posturas rechaza completamente.

En su publicación, Firth recordó que, aunque siempre manifestó oposición al legado del Imperio Británico, aceptó el título en nombre de los trabajadores de la industria textil que la apoyaron y educaron. Agregó que lo hizo también por respeto a Carlos III, entonces Príncipe de Gales, por su trabajo en justicia ambiental y social.

Sin embargo, afirmó que no podía conciliar ese respeto con la forma en que se homenajeó a Trump, a quien describió como una amenaza para el planeta y las poblaciones más vulnerables. Firth calificó la recepción del expresidente como un acto de “apaciguamiento cobarde” y consideró que esa acción traiciona los valores que ella creía que representaba el monarca británico.

Firth expresó que muchos británicos comparten ese sentimiento y que, por esa razón, decidió tomar una postura clara, romper el documento y devolver la medalla a la realeza.

Colin Firth y Livia Giuggioli estuvieron casados entre 1997 y 2019, tuvieron dos hijos y firmaron el divorcio en 2021. Aunque su relación sentimental terminó, han mantenido un vínculo amistoso en público.

Colin Firth ganó el Oscar a Mejor Actor en 2011 por su interpretación del rey Jorge VI, abuelo de Carlos III, en la película El discurso del rey.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.