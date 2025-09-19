Trump repitió gesto que incomodó a la realeza británica durante visita a Reino Unido

Durante su visita oficial al Reino Unido, Trump fue recibido con honores militares y eventos a puertas cerradas.

Durante una ceremonia oficial celebrada en el Castillo de Windsor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió nuevamente el protocolo británico al caminar delante del rey Carlos III mientras inspeccionaban a las tropas de la Guardia Real.

El gesto recordó un episodio ocurrido en 2018, cuando Trump cometió el mismo error frente a la reina Isabel II. En aquel momento, el comportamiento del mandatario generó críticas internacionales por considerarse una falta de respeto a la etiqueta real.

En actos oficiales con la monarquía británica, las normas de protocolo establecen que el jefe de Estado debe caminar detrás del monarca y seguir sus movimientos en todo momento.

El gesto de Trump recordó un episodio similar con la reina Isabel II en 2018, cuando también se adelantó a la monarca. (JONATHAN BRADY/AFP)

El recorrido por el patio del Castillo de Windsor marcó el inicio de una visita de Estado de dos días. Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron recibidos con honores militares y una agenda cargada de actividades protocolarias.

La visita formó parte de los esfuerzos del gobierno británico por fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos, en un momento de incertidumbre internacional. En ese contexto, Londres buscó acercarse a la administración Trump, ante su escepticismo con respecto al orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Cena oficial con elogios mutuos

La jornada también incluyó una cena en el Castillo de Windsor, donde el rey Carlos III destacó el compromiso personal de Trump con la paz mundial. El mandatario estadounidense calificó su visita como “una de las mayores honras” de su vida.

Trump llegó al Reino Unido el martes acompañado por Melania Trump. Desde su llegada, los eventos oficiales se desarrollaron a puertas cerradas, debido a la impopularidad del mandatario entre sectores de la población británica.

En las afueras del castillo, un grupo reducido de manifestantes se congregó con pancartas de protesta, lo que llevó a reforzar las medidas de seguridad y evitar actos abiertos al público.

