Camila hace un gesto para que Kate Middleton se aleje de Melania durante la visita de Trump a la familia real

Un gesto de Camila instruyó a Kate Middleton a alejarse de Melania Trump durante la recepción real en Windsor.

Una interacción captada en el Palacio de Windsor dejó ver a la reina consorte Camila Parker Bowles señalando discretamente a Kate Middleton que se alejara de Melania Trump, esposa del entonces presidente de Estados Unidos. La escena ocurrió el 17 de setiembre, cuando el expresidente Donald Trump y su esposa fueron recibidos por la familia real británica.

El momento fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a Camila tocar suavemente a Kate, quien en ese instante conversaba con Melania, para indicarle el lugar exacto que debía ocupar en la ceremonia de bienvenida.

La interacción tuvo lugar mientras Trump conversaba con el rey Carlos III y el príncipe William. Al fondo, Kate, Camila y Melania compartían un momento de aparente cordialidad, hasta que la reina consorte decidió intervenir con el discreto gesto que llamó la atención pública.

Este episodio se enmarca en una visita oficial en la que Kate Middleton y el príncipe William tuvieron un papel protagónico. Ambos fueron designados para recibir personalmente al expresidente y a su esposa a su llegada a Windsor.

Más adelante, durante el banquete oficial ofrecido por la realeza británica, la princesa Kate Middleton fue ubicada junto a Donald Trump, en una clara muestra de su peso en el protocolo diplomático.

Durante su discurso en la cena, Trump elogió al príncipe William y destacó la figura de Middleton, a quien describió como “radiante, saludable y bonita”, según sus palabras dirigidas al rey.

La futura reina consorte, cuando William ascienda al trono, se ha convertido en una de las figuras más visibles de la monarquía británica. Kate Middleton se casó con el príncipe en 2011 y tienen tres hijos: el príncipe George de 12 años, la princesa Charlotte de 10 y el príncipe Louis de 7.

Actualmente, William y sus hijos ocupan las cuatro primeras posiciones en la línea de sucesión al trono británico. En la quinta posición se encuentra el príncipe Harry, quien reside en Estados Unidos con su familia.

