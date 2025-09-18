El Mundo

El nuevo ‘vestido viral’: Melania Trump reabre el eterno debate sobre los colores

Una fotografía de Melania Trump en un banquete estatal en Reino Unido desató una ola de confusión visual, similar a la de hace 10 años con el famoso vestido azul con negro o blanco con dorado

Por Jailine González Gómez
El vestido de Melania volvió viral el dilema visual de hace 10 años. La ciencia explica por qué dos personas pueden ver colores distintos.
El vestido de Melania volvió viral el dilema visual de hace 10 años. La ciencia explica por qué dos personas pueden ver colores distintos. (AFP/AFP)







