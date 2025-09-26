El Mundo

Empleada de 22 años condenada a 8 años por agredir a 21 bebés en guarderías de Londres

Roksana Lecka, de 22 años, fue condenada a ocho años de prisión tras agredir a 21 bebés en dos guarderías de Londres. La juez calificó sus actos como “gratuitos” y “sádicos”.

EscucharEscuchar
Por AFP
Cárceles, prisiones, privación de libertad, megacárcel, cárcel, prisión
Roksana Lecka cometió muchos “actos de crueldad” en dos guarderías en Londres. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PrisiónReino UnidoEmpleadaAgresiónGuarderíasRoksana Lecka
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.