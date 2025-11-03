Shein prohíbe las muñecas sexuales tras amenaza de Francia

Arnaud Gallais (C), presidente de Mouv'Enfants, un movimiento que lucha contra todas las formas de violencia contra los niños, sostiene una pancarta que dice "¡Qué vergüenza para BHV!".

París, Francia. Shein anunció este lunes que prohibirá la venta en su plataforma de muñecas sexuales después de que Francia amenazara a la compañía con prohibirle el acceso al mercado nacional.

El gigante asiático impondrá una “prohibición total de los productos tipo muñeca sexual” y aseguró haber eliminado todos los anuncios e imágenes relacionados con ellos, indicó un portavoz a la AFP, asegurando que la prohibición se aplica a nivel mundial.

El ministro de Economía, Roland Lescure, había amenazado unas horas antes a la compañía con excluirla del mercado cuando se reveló que vendía muñecas de apariencia infantil.

“Si este comportamiento se repite, tendremos derecho y lo pediré, a prohibir el acceso de la plataforma Shein al mercado francés”, declaró a BFMTV y RMC.

“Por actos terroristas, por tráfico de estupefacientes y por objetos pedopornográficos el gobierno tiene derecho a pedir la prohibición del acceso al mercado francés (...), si se dan comportamientos reiterados o si los objetos en cuestión no se retiran en 24 horas”, precisó.

“Estos objetos horribles (...) son ilegales” y “habrá una investigación judicial”, sostuvo.

El sábado, la unidad antifraude de Francia anunció haber denunciado a Shein por vender lo que describió como “muñecas sexuales con apariencia infantil”.

Con todo, el ministro reconoció que la ley francesa se puede eludir utilizando VPN. “Francia no tiene medios de luchar contra eso”, dijo.

En paralelo las autoridades francesas indicaron que van a estudiar acciones legales contra AliExpress, Temu y Wish, tres plataformas donde se pueden encontrar productos similares.

La noticia de las muñecas llegó días antes de la apertura de una tienda Shein en unos prestigiosos grandes almacenes del centro de París, BHV Marais, su primer punto de venta físico.

Shein ha recibido este año en Francia tres multas por un total de 191 millones de euros (220 millones de dólares), por incumplir la legislación sobre cookies en línea, por promociones falsas, información engañosa y por no declarar la presencia de microfibras plásticas en sus productos.