El Mundo

Shein prohíbe las muñecas sexuales tras amenaza de Francia

Shein retira todas las muñecas sexuales de su plataforma tras la amenaza de Francia de expulsarla del mercado por vender productos de apariencia infantil.

EscucharEscuchar
Por AFP
Arnaud Gallais (C), presidente de Mouv'Enfants, un movimiento que lucha contra todas las formas de violencia contra los niños, sostiene una pancarta que dice "¡Qué vergüenza para BHV!" mientras escucha al diputado ecologista y socialista Arnaud Bonnet (segundo por la derecha) hablar durante una protesta frente a los grandes almacenes BHV en París el 3 de noviembre de 2025, después de que la empresa china Shein estuviera vendiendo en su plataforma online muñecas de un probable carácter pedófilo. El ministro de Finanzas francés amenazó el 3 de noviembre de 2025 con prohibir la entrada de Shein al país si el gigante asiático del comercio electrónico reanudaba la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil, pocos días antes de la apertura de su primera tienda física en BHV en París.
Arnaud Gallais (C), presidente de Mouv'Enfants, un movimiento que lucha contra todas las formas de violencia contra los niños, sostiene una pancarta que dice "¡Qué vergüenza para BHV!". (JULIE SEBADELHA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SheinFranciaMuñecas sexuales
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.