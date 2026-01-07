Senador exgobernador de Florida: ‘Luego vamos a arreglar Cuba; Nicaragua será arreglada’

Las consecuencias de la intervención de Estados Unidos en Venezuela continúan agitando los ánimos en Washington, donde los legisladores se han dividido en dos. Muchos demócratas y algunos republicanos se han opuesto al ataque para detener a Nicolás Maduro, pero otros como el senador republicano Rick Scott ven oportunidad de profundizar la influencia de EE.UU. en el hemisferio occidental.

En una intervención en el programa Mornings with Maria, en la cadena Fox News, el exgobernador de Florida (2011-19) afirmó sentirse “orgulloso” de las acciones del presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el de Defensa, Pete Hegseth, y la opositora venezolana María Corina Machado.

“Este es el comienzo del cambio en Venezuela; luego vamos a arreglar Cuba, Nicaragua será arreglada, el próximo año tendremos un nuevo presidente en Colombia. La democracia está regresando a este hemisferio”, afirmó el político.

Desde la incursión en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, exdictador venezolano acusado de narcotráfico, Trump ha sugerido intervenciones en Colombia, Cuba y México, mientras que Marco Rubio enfatizó la posible acción no especificada en Cuba.