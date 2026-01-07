El Mundo

Senador exgobernador de Florida: ‘Luego vamos a arreglar Cuba; Nicaragua será arreglada’

El senador republicano Rick Scott, gobernador de Florida hasta 2019, celebra la intervención en Venezuela. Lea lo que dijo.

Por Fernando Chaves Espinach
El senador republicano Rick Scott habló en Fox News sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia.
El senador republicano Rick Scott habló en Fox News sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Rick ScottNicaraguaVenezuelaEstados UnidosCubageopolítica
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

