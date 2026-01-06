El Mundo

María Corina Machado promete convertir a Venezuela en el centro energético de América tras caída de Maduro y arremete contra Delcy Rodríguez

La líder opositora habló tras la detención de Maduro, defendió la intervención de Estados Unidos y quedó fuera del plan de transición impulsado por Donald Trump

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La dirigente venezolana de oposición María Corina Machado se dirige a una multitud en esta imagen del 9 de enero de 2025 en Caracas. Machado vive actualmente en la clandestinidad y fue galardonada este 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz.
Machado promete una Venezuela abierta y energética, pero Washington decide trabajar con Delcy Rodríguez como presidenta interina. (PEDRO MATTEY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNicolás MaduroVenezuelaDonald TrumpMaría Corina MachadoEstados Unidos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.