El Mundo

Sacerdote denuncia creciente incursión de colonos israelíes en la última aldea cristiana en Cisjordania

Radio Vaticana emite entrevista con párroco de Taybeh, quien denuncia escalada y pide intervención internacional.

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Por Fernando Chaves Espinach y AFP
Un hombre palestino trabaja su tierra en la aldea de Umm Safa, al norte de Ramala, en la Cisjordania ocupada, frente a una bandera israelí izada en una colina que domina la aldea, el 16 de febrero. El Gobierno de Israel aprobó un proceso para registrar tierras en Cisjordania como “propiedad estatal”.
Un hombre palestino trabaja su tierra en la aldea de Umm Safa, al norte de Ramala, en la Cisjordania ocupada, frente a una bandera israelí izada en una colina que domina la aldea, el 16 de febrero. El Gobierno de Israel aprobó un proceso para registrar tierras en Cisjordania como “propiedad estatal”. (ZAIN JAAFAR/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

AFP

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