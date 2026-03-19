Sacerdote denuncia creciente incursión de colonos israelíes en la última aldea cristiana en Cisjordania

Un hombre palestino trabaja su tierra en la aldea de Umm Safa, al norte de Ramala, en la Cisjordania ocupada, frente a una bandera israelí izada en una colina que domina la aldea, el 16 de febrero. El Gobierno de Israel aprobó un proceso para registrar tierras en Cisjordania como “propiedad estatal”.

Un sacerdote de Taybeh, la última aldea totalmente cristiana de Cisjordania, denunció en la Radio Vaticana la creciente incursión de colonos israelíes. Este jueves, reclamó por la presencia de colonos pese a las advertencias policiales y solicitó intervención internacional.

Hablando en la Radio Vaticana, el padre Bashar Fawadleh solicitó la intervención internacional, “mientras los residentes enfrentan crecientes restricciones y hacen un llamado a la paz, la justicia y la protección”, comunicó Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede.

El avance de grupos radicales ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos, las Naciones Unidas y por el propio jefe del Ejército de Israel en días recientes. “Hemos observado recientemente un aumento de los actos criminales de carácter nacionalista, algunos de los cuales van dirigidos directamente contra nuestros soldados y contra la población civil”, declaró el teniente general Eyal Zamir este miércoles.

De acuerdo con el reportaje de Vatican News, “decisiones de gran alcance del gabinete israelí para expandir los asentamientos están ejerciendo aún más presión sobre el ya frágil equilibrio del territorio”.

Cisjordania, la margen occidental del río Jordán, había sido relativamente respetada por grupos radicales de colonos hasta los últimos meses, cuando incluso se han denunciado situaciones de violencia. Incluso se han presentado ataques a mezquitas y, ahora, a zonas cristianas.

Un hombre inspecciona la entrada calcinada de la mezquita Abu Bakr al-Siddiq, en la aldea de Tell, al oeste de Nablus, en la Cisjordania ocupada. (JAAFAR ASHTIYEH/AFP)

En esta incursión, según el sacerdote, han aparecido dos días seguidos y tomaron control de una cantera y una fábrica de concreto, donde colocaron la bandera de Israel. Cisjordania opera bajo gobierno de la Autoridad Palestina y el grupo terrorista Hamás no tiene control allí.

“Alzamos la voz para decir que somos un pueblo palestino civil. Queremos vivir en paz. Queremos vivir con justicia”, reclamó el religioso, quien recordó que los residentes viven entre barreras militares y restricción de movimiento.

Asimismo, según Vatican News, hizo un llamado a la comunidad internacional a presenciar la situación de primera mano y a actuar para garantizar la seguridad y la protección de la población local.

“Pedimos al mundo que venga y vea, que detenga estas acciones y que nos permita vivir con seguridad y en paz”, afirmó Fawadleh.

Entrada a Cisjordania

Las denuncias de incursiones de colonos israelíes empezaron a aumentar en noviembre de 2025, a dos años del inicio del asedio de Gaza, en retaliación por la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

A finales de noviembre anterior, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido condenaron “el aumento masivo” de la violencia de los colonos contra civiles palestinos y pidieron a Israel que protegiera a la población de Cisjordania.

“Estos ataques deben cesar. Siembran el terror entre los civiles y socavan los esfuerzos actuales destinados a establecer la paz y garantizar la seguridad duradera del propio Estado de Israel”, subrayaron los ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países en un comunicado conjunto emitido el 27 de noviembre.