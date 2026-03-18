Jefe del Estado Mayor israelí admite ataques ‘inaceptables’ de colonos a palestinos de Cisjordania y pide que frenen

Dolientes rezan ante el cuerpo de Amir Mutasem Odeh, un palestino de 28 años que, según informes, murió en un ataque de colonos israelíes el día anterior, durante el funeral en la aldea de Qusra, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada.

Jerusalén, Indefinido. Los ataques de colonos israelíes contra civiles en Cisjordania ocupada son “moral y éticamente inaceptables”, dijo este miércoles el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, que hizo un llamado a las autoridades políticas “a actuar antes de que sea demasiado tarde”.

“Hemos observado recientemente un aumento de los actos criminales de carácter nacionalista, algunos de los cuales van dirigidos directamente contra nuestros soldados y contra la población civil”, declaró el teniente general Eyal Zamir durante una visita a un centro de mando.

Estos “actos (...) son moral y éticamente inaceptables y causan un daño estratégico enorme a los esfuerzos” de las Fuerzas Armadas, apuntó.

Por eso, llamó “a todas las autoridades del país a oponerse a este fenómeno y erradicarlo antes de que sea demasiado tarde”.