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Jefe del Estado Mayor israelí admite ataques ‘inaceptables’ de colonos a palestinos de Cisjordania y pide que frenen

Los ataques de colonos israelíes contra civiles en Cisjordania ocupada son “moral y éticamente inaceptables”, dice teniente general.

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Por AFP
Dolientes rezan ante el cuerpo de Amir Mutasem Odeh, un palestino de 28 años que, según informes, murió en un ataque de colonos israelíes el día anterior, durante el funeral en la aldea de Qusra, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada.
Dolientes rezan ante el cuerpo de Amir Mutasem Odeh, un palestino de 28 años que, según informes, murió en un ataque de colonos israelíes el día anterior, durante el funeral en la aldea de Qusra, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada. (ZAIN JAAFAR/AFP)







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