Acciones de Israel buscan ‘cambio demográfico permanente’ en Cisjordania y Gaza, advierte la ONU

Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos, Volker Turk, dice que acciones parecen dirigidas a provocar un “cambio demográfico permanente” en esos territorios.

Por AFP
Excavadoras israelíes demuelen un edificio de apartamentos perteneciente a la familia Salhab cerca del asentamiento israelí de Hagai, al sur de la ciudad de Hebrón, en la Cisjordania ocupada.
Excavadoras israelíes demuelen un edificio de apartamentos perteneciente a la familia Salhab cerca del asentamiento israelí de Hagai, al sur de la ciudad de Hebrón, en la Cisjordania ocupada. (HAZEM BADER/AFP)







