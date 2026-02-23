El Mundo

Ministro dice que Israel sopesa un ultimátum que podría cambiar el destino del enclave

Desde Jerusalén, el influyente ministro Bezalel Smotrich advirtió que podría llegar el escenario de una ocupación total de la Franja de Gaza.

EscucharEscuchar
Por AFP
El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich afirmó que el movimiento islamista Hamás podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza
El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich afirmó que el movimiento islamista Hamás podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza (MENAHEM KAHANA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GazaIsraelBezalel SmotrichUltimátumAmenazas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.