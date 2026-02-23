El Mundo

Autoridad palestina acusa a colonos de incendiar una mezquita en Cisjordania

La Autoridad palestina acusó el lunes a colonos israelíes de atacar e incendiar una mezquita del pueblo de Tell, en el norte de Cisjordania.

Por AFP
Un hombre inspecciona la entrada calcinada de la mezquita Abu Bakr al-Siddiq, en la aldea de Tell, al oeste de Nablus, en la Cisjordania ocupada.
Un hombre inspecciona la entrada calcinada de la mezquita Abu Bakr al-Siddiq, en la aldea de Tell, al oeste de Nablus, en la Cisjordania ocupada. (JAAFAR ASHTIYEH/AFP)







