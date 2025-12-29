El Mundo

Rusia acusa a Ucrania de atacar una residencia de Putin; Zelenski lo niega y habla de “mentira”

Rusia acusa a Ucrania de lanzar un ataque con 91 drones contra una residencia de Vladimir Putin, una versión que Kiev niega mientras continúan las negociaciones diplomáticas para intentar poner fin a la guerra.

Por AFP
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció declaraciones a la prensa en París, tras reunirse con su homólogo francés, Emmanuel Macron. En una entrevista con France TV, Zelensky afirmó que Vladimir Putin “morirá en breve” y se refirió a los rumores sobre la salud del mandatario ruso.
El cruce de acusaciones se produce en un momento clave de los esfuerzos internacionales por reactivar las negociaciones entre Moscú y Kiev. (AFP/AFP)







RusiaUcraniaPutinZelenskiConflicto
AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

