El Mundo

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski

Moscú lanzó 519 drones y 40 misiles sobre la capital ucraniana; saldo fue de dos muertos y un millon de hogares sin luz ni calefacción

EscucharEscuchar
Por AFP y Aarón Sequeira
Ataque ruso con drones y misiles
Bomberos ucranianos trabajan para extinguir el fuego causado por un ataque ruso, este sábado, de previo a la reunión entre Trump y Zelenski. (Cortesía/AFP/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
KievZelenskiDonald TrumpReunión Trump-ZelenskiRusiaBombardeo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.