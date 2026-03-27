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¿Quién liderará la era post-Trump? Marco Rubio y JD Vance se perfilan como sucesores

Vicepresidente JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, destacaron como los principales aspirantes a liderar un Partido Republicano después de la era Trump.

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Por AFP
Ornamentación de Donald Trump en la conferencia conservadora CPAC en Texas.
Ornamentación de Donald Trump en la conferencia conservadora CPAC en Texas. (LEANDRO LOZADA/AFP)







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