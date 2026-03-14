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Marco Rubio, el cubano-americano presidenciable, es un pragmático en toda regla

El secretario de Estado apuesta por una hoja de ruta pragmática para Cuba mientras Trump mantiene un discurso ambiguo sobre el futuro de la isla

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Por Gina Montaner
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela, en el Capitolio, en Washington.
Es posible que, en su fuero interno, Marco Rubio continúe considerando a Trump un “estafador” (“con artist”), término que empleó para definirlo cuando aspiraba a la presidencia en 2016 y ambos eran rivales. (SAUL LOEB/AFP)







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Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

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