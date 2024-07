J. D. Vance, el aliado de Trump, se convirtió en figura gracias a este libro y su adaptación al cine

Donald Trump eligió a James David Vance como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024. Actualmente, Vance es senador por el estado de Ohio y, aunque suene sorprendente, su ascenso hasta convertirse en una gran figura emergente del partido republicano está ligada a un libro y su posterior adaptación al cine.

Para seguir el rastro de este político, quien actualmente tiene 39 años, hay que remontarse casi una década atrás, cuando era apenas un recién egresado de la Escuela de Derecho Yale. En el 2016, Vance publicó su autobiografía Hillbilly Elegy; libro que se convirtió en un éxito de ventas en Estados Unidos.

Esta obra relata la infancia y juventud del autor, quien creció en una familia de clase trabajadora en Middletown, Ohio, con raíces en la región de los Apalaches de Kentucky. El político conservador detalla los problemas de adicción a las drogas de su madre, situación por la que fue criado por su abuela.

Vance reflexiona sobre las dificultades de la clase trabajadora (específicamente blanca) en el llamado “cinturón manufacturero”, una región estadounidense sumida en una gran crisis socioeconómica desde la década de los 70. Además, brinda su análisis sobre el estilo de vida de los “hillbillies” (gente de las montañas), y desde su perspectiva, señala a los hábitos culturales de este grupo como el supuesto factor determinante por el que están sumidos en la pobreza.

Sobre el libro de Vance, la escritora L.A. Starks en Goodreads (sitio web en el que los usuarios dejan reseñas de libros), comentó: “Este bestseller merece su estatus: hace mucho tiempo que se necesitaba un libro que explicara a un importante grupo de personas de “los cerros” o “el valle escondido”. Los lectores estadounidenses pueden sorprenderse tanto por lo familiar como por lo desconocida que es esta cultura. Vance hace un buen trabajo al describir sus fortalezas y debilidades”.

El libro 'Hillbilly Elegy' y su adaptación cinematográfica han tenido un gran éxito comercial en Estados Unidos. A consecuencia de esto, J. D. Vance ha adquirido gran relevancia en el país. Foto: Amazon/IMDb

El panorama que el senador refleja en su autobiografía, ha sido utilizado como guía para entender el éxito político de Donald Trump. El sector social que protagoniza el libro coincide con el público meta de Trump: la clase trabajadora empobrecida de Estados Unidos.

“Combinando una investigación reflexiva con una experiencia de primera mano, Vance ha proporcionado inadvertidamente una guía de referencia civilizada para una elección incivilizada, y lo ha hecho con un vocabulario comprensible tanto para demócratas como para republicanos”, explicó en una reseña de 2016 Jennifer Senior, en The New York Times.

LEA MÁS: ¿Podrá J.D. Vance ayudar a ganar a Donald Trump?

Sin embargo, el mismo libro de Vance también ha sido objeto de gran cantidad de críticas. La periodista estadounidense Sarah Jones, describió al libro como “una lista de mitos sobre las ‘reinas del bienestar’ (término despectivo utilizado en Estados Unidos para referirse a la percepción de que algunas mujeres abusan voluntaria y fraudulentamente de programas sociales)”.

La comunicadora también criticó la postura de Vance, por aparentemente culpar a personas en condición de pobreza de los problemas que afrontan.

“‘Nuestra religión ha cambiado’, lamenta (J. D. Vance), en una versión ‘cargada de retórica emocional’ y ‘ligera en el tipo de apoyo social’ que necesitaba cuando era niño. También culpa de todo a ‘una crisis peculiar de la masculinidad’. Este valiente mundo nuevo, que necesita urgentemente aquella antigua religión y hombres viriles, aparentemente es responsable de todo, desde la adicción a las drogas de su madre hasta la crisis económica de la región”, escribió Jones en el medio The New Republic, en 2016.

Coincidentemente, a las puertas de la salida de Trump de la Casa Blanca, el director Ron Howard decidió adaptar cinematográficamente Hillbilly Elegy. Esta película fue protagonizada por Amy Adams, Gabriel Basso (en el papel de Vance) y Glenn Close; y se estrenó a finales de 2020 en la plataforma Netflix. De hecho, actualmente, la cinta está disponible en el catálogo de la plataforma streaming.

Glenn Close (izquierda) recibió críticas negativas y positivas por su papel como la abuela de J. D. Vance en 'Hillbily Elegy'. Fue nominada al Óscar y el Globo de Oro al mismo tiempo que a los Premios Razzie (a lo peor del cine).

La cinta fue nominada a los premios Óscar del 2021, en las categorías de mejor actriz de reparto y mejor maquillaje y peluquería. Además, según FlixPatrol, sitio que monitorea a diario el consumo de las plataformas de streaming, esta adaptación figura como la tercera película de Netflix más vista en Estados Unidos.

Al igual que el libro, la película se somete a fuertes críticas especializadas. En el caso del filme, más negativas que positivas. La producción de Netflix fue acusada de tener un tono dramático exagerado. Esto se vio reflejado en las nominaciones a los Premios Razzie, por peor dirección, peor actriz secundaria (Glenn Close) y peor guion.

“Resulta un melodrama que pide premios a gritos, pero no los justifica ni mucho menos los merece. Es un filme solemne, superficial, que no quiere ni entiende a sus personajes, sino que los exhibe (...) Un cine demasiado calculado”, reseñó el argentino Diego Battle, del sitio OtrosCines.com.

Dentro de las valoraciones positivas del filme está la del crítico mexicano Arturo Magaña, de Cine Premiere, que comentó: “Mientras la crítica discute sobre una cinta con claras ambiciones para alzarse con uno o varios premios Óscar, el público encontrará una historia dedicada a aquellos que han logrado sobreponerse a la adversidad”.