Donald Trump: ‘Cristóbal Colón fue el héroe original de Estados Unidos’

El presidente Trump instaló una réplica de la estatua de Colón derribada en Baltimore y cambió el suelo de la Casa Blanca por granito negro.

El presidente Donald Trump instaló una estatua de Cristóbal Colón en el complejo de la Casa Blanca este domingo. El mandatario remitió una carta a la organización italoestadounidense donante de la pieza. En el documento, el jerarca calificó a Colón como el héroe original de los Estados Unidos.

La figura de mármol se ubica en un patio frente al edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower. Esta pieza es una réplica de una escultura que manifestantes derribaron en Baltimore durante el 2020.

En la carta, el jerarca indicó que Cristobal Colón fue uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás haya pisado la faz de la Tierra.

El mandatario también recuperó el día de homenaje a Colón tras su regreso a la presidencia en enero de 2025.

Esta medida eliminó el reconocimiento a la historia de los indígenas estadounidenses. El anterior presidente demócrata, Joe Biden, impulsó dicha conmemoración durante su gestión. Trump tomó esta decisión como una de sus primeras acciones de gobierno.

El presidente también realiza cambios estructurales en el ala oeste de la residencia. Trump sustituyó las losas de arenisca de la famosa columnata por piezas de granito negro. El gobernante mostró los trabajos a la prensa el domingo pasado.

Los periodistas consultaron al mandatario sobre el costo de las obras en el suelo. Trump respondió que él paga estos cambios. El presidente destacó el contraste visual entre el blanco de las columnas y el negro del nuevo piso.

La columnata ahora funciona como un paseo de la fama presidencial. El sector incluye retratos con marcos de oro e inscripciones sobre antiguos jefes de Estado. El año pasado, el exmagnate inmobiliario también colocó pavimento en el Jardín de las Rosas.

La remodelación más ambiciosa ocurre en el ala este de la mansión. Trump demolió esa sección para construir un salón de baile valorado en $400.000.000. El presidente continúa con la transformación estética de la sede de gobierno.