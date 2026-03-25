El Mundo

Donald Trump: ‘Cristóbal Colón fue el héroe original de Estados Unidos’

El mandatario aseguró que el navegante es uno de los hombres más visionarios de la Tierra al inaugurar una nueva escultura de mármol en la Casa Blanca

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Por AFP
US President Donald Trump speaks during a swearing in ceremony for new Homeland Security Secretary Markwayne Mullin in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on March 24, 2026. The US Senate on Monday confirmed Mullin as the new chief of the Department of Homeland Security (DHS), the agency reeling from a partial government shutdown as it works to enforce President Donald Trump's immigration crackdown. (Photo by Jim WATSON / AFP)
El presidente Trump instaló una réplica de la estatua de Colón derribada en Baltimore y cambió el suelo de la Casa Blanca por granito negro. (JIM WATSON/AFP)







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