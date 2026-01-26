El Mundo

¿Quién es Gregory Bovino, el jefe migratorio que lidera las redadas de Trump en Mineápolis?

Gregory Bovino encabeza las operaciones del ICE en Minnesota en medio de protestas, muertes de civiles y denuncias por abusos durante la política migratoria de Donald Trump.

EscucharEscuchar
Por AFP
El comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, camina hacia su vehículo en una gasolinera en Minneapolis, Minnesota, el 21 de enero de 2026. Vestido con equipo táctico, con casco y lanzando una bomba de gas lacrimógeno a los manifestantes, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, se ha convertido en el rostro público de la agresiva campaña de deportación del presidente Donald Trump.
El comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, camina hacia su vehículo en una gasolinera en Minneapolis, Minnesota, el 21 de enero de 2026. Vestido con equipo táctico, con casco y lanzando una bomba de gas lacrimógeno a los manifestantes, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, se ha convertido en el rostro público de la agresiva campaña de deportación del presidente Donald Trump. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gregory BovinoICEJefe MigratorioMineápolisMinnesotaDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.