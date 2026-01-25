El Mundo

Estrellas de Hollywood critican al ICE tras muerte de enfermero en Mineápolis

Durante el Festival de Cine de Sundance, figuras de Hollywood denunciaron la muerte del enfermero Alex Pretti, baleado por agentes federales durante un operativo del ICE en Mineápolis.

Por AFP
Concentraciones y homenajes a Alex Pretti se replicaron en varias ciudades de Estados Unidos, en medio de críticas a las operaciones del ICE.
Concentraciones y homenajes a Alex Pretti se replicaron en varias ciudades de Estados Unidos, en medio de críticas a las operaciones del ICE. (OCTAVIO JONES/AFP)







