El Mundo

Crisis en Minnesota: Tribunal evalúa frenar despliegue de ICE tras tiroteos en Mineápolis

El despliegue del ICE en Minnesota enfrenta un freno judicial tras los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, mientras crece la presión política contra la administración Trump.

EscucharEscuchar
Por AFP
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, 07 enero 2026 Las fuerzas del orden cierran la vía tras la muerte de Renee Good, abatida a tiros por un agente del ICE.
Barack y Michelle Obama declararon el domingo que el tiroteo contra ese ciudadano debe servir de “llamado de atención” para mostrar que valores fundamentales de los Estados Unidos “están sufriendo un asalto cada vez mayor”. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MineápolisMinnesotaRenee GoodAlex PrettiICE
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.