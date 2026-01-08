Quién es Diosdado Cabello, el hombre más temido del chavismo tras la caída de Maduro

El exlíder de Venezuela, Nicolás Maduro (izq.), ríe junto a Diosdado Cabello en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2019. Foto: Archivo (Ariana Cubillos/AP)

Caracas, Venezuela. Pocos nombres en Venezuela cargan tanto peso como el de Diosdado Cabello. Le temen opositores, lo veneran chavistas y Estados Unidos ofrece $25 millones por su captura.

Después del derrocamiento de Nicolás Maduro durante un operativo militar de Estados Unidos en Caracas, las miradas pasan al poderoso dirigente, considerado el número dos del chavismo.

Cabello ocupó antes todo tipo de cargos en el Estado: ministro, diputado, constituyente, vicepresidente y hasta presidente por unas horas tras el golpe contra Hugo Chávez en 2002.

Ahora controla el aparato armado y los servicios de inteligencia del Estado al frente del ministerio del Interior, que ocupa desde agosto de 2024 en medio de las protestas que surgieron a partir de la cuestionada reelección de Maduro.

Más de 2.000 personas fueron detenidas en redadas que terminaron de cimentar un miedo colectivo que desmovilizó por completo a la oposición.

Figura mítica

Son muchas las especulaciones que corren sobre Cabello, una especie de figura mítica.

Desde su rivalidad con otros dirigentes del chavismo como el propio Maduro o los hermanos Jorge y la ahora presidenta Delcy Rodríguez, hasta que amasó una gigantesca fortuna a través del uso de testaferros para comprar empresas.

Cabello suele bromear con estos rumores, que niega rotundamente.

“Ellos siempre han comprendido que su unidad es absolutamente fundamental para ser fuertes”, dijo David Smilde, un académico estadounidense de la Universidad de Tulane especializado en Venezuela.

Y al capitán retirado se le ubica en el lado más radical de la llamada Revolución Bolivariana y su influencia arropa cada centímetro de la militancia.

“La verdadera fuerza de Cabello en las calles es la de organizar a los colectivos”, dijo el exdiplomático estadounidense Brian Naranjo, en referencia a los grupos armados afines al gobierno.

A Diosdado Cabello (centro), capitán retirado, se le ubica en el lado más radical de la llamada Revolución Bolivariana y su influencia arropa cada centímetro de la militancia. Foto: Archivo (Ariana Cubillos/AP)

Compañero de golpe

Cabello nació el 15 de abril de 1963 en El Furrial, una comunidad, en la época, mayoritariamente rural en el oriental estado Monagas.

Tras graduarse en la Academia Militar de Venezuela, conoció en el Ejército a Hugo Chávez, quien ya complotaba en el seno del sector castrense.

Se le sumó al fallido golpe de Estado de 1992, que selló el destino y la amistad de los dos hombres.

Sobreseídos y en libertad, apoyó a Chávez en la campaña que lo llevó al poder en 1999 y desde allí comenzó su larga carrera dentro del gobierno.

Chávez, aquejado por un cáncer del que murió en 2013, eligió a Maduro para reemplazarlo por encima de Cabello, que entonces presidía el Parlamento.

Perdió capital político, una especie de “exilio interno del círculo íntimo”, según Naranjo.

Pero en el interín construyó un enorme capital social gracias a la plataforma de comunicación que construyó con espacios como “Con el mazo dando”, un programa televisivo en el que, literalmente con un mazo, apuntaba “a los enemigos del régimen”, destacó Naranjo.

El mazo

Desde su popular programa en la televisión estatal, que se extiende por horas, Cabello entretiene a la audiencia con su humor oscuro.

Dispara insultos sin reparo, sobre todo contra figuras opositoras como la premio nobel de la paz, María Corina Machado, a la que compara con la “Sayona”, un fantasma del folclore venezolano de tez clara y cabellera negra.

“La Sayona la ve a ella y se pone a llorar”, lanzó en una oportunidad con risa burlona.

También usa el espacio para denunciar conspiraciones opositoras, que han llevado a decenas de dirigentes a prisión. Y en redes, aparece con frecuencia al volante de su automóvil en Caracas como prueba de que el país se encuentra en paz.

Lo hizo el 3 de enero, después del bombardeo que impactó la capital y otros tres estados.

No es su primera vez como ministro del Interior. Ocupó el cargo en 2002, después del golpe contra Chávez en un escenario de alta tensión.

Casado y con tres hijos, Cabello se ha atrincherado en Venezuela acosado por sanciones económicas y la recompensa de Estados Unidos, que lo acusa, al igual que a Maduro, de narcotráfico y terrorismo.