La caída de Maduro no basta: desertores piden borrar a la vieja cúpula militar

Desde Colombia, desertores venezolanos analizan el escenario tras la caída de Maduro y advierten que la permanencia de la cúpula militar pone en riesgo una transición democrática en Venezuela.

Por AFP
Venezuelan former police officer Williams Cancino poses for a photo with his cellphone during an interview with AFP after deserting from the armed forces in 2019.
El exagente de policía venezolano Williams Cancino posa para una fotografía durante una entrevista con AFP, tras desertar de las fuerzas armadas en 2019, en Norte de Santander, Colombia, el 5 de enero de 2026. El verdadero cambio no ha llegado a Venezuela pese a la caída de Nicolás Maduro y las fuerzas armadas siguen siendo leales al régimen: esa fue la evaluación expresada por exmiembros de los cuerpos de seguridad que viven en el exilio. (Foto: Raúl Arboleda / AFP) (RAUL ARBOLEDA/AFP)







