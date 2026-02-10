El Mundo

Progresistas demócratas proponen terminar con la ‘Doctrina Monroe’

Un grupo de representantes del ala progresista del Partido Demócrata propuso este martes una resolución legislativa para poner fin a la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Por AFP
La congresista estadounidense Nydia Velázquez, demócrata por Nueva York, habla durante una conferencia de prensa para presentar el proyecto de ley “New Good Neighbor Act” en el Capitolio, en Washington, el 10 de febrero de 2026.
La congresista estadounidense Nydia Velázquez, demócrata por Nueva York, habla durante una conferencia de prensa para presentar el proyecto de ley “New Good Neighbor Act” en el Capitolio, en Washington, el 10 de febrero de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







Estados UnidosDoctrina MonroeDonald TrumpAmérica Latinageopolítica
