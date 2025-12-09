Columnistas

Los límites de la ‘Doctrina Donroe’

La política del gobierno estadounidense hacia Venezuela y Cuba estaría muy influenciada por las preferencias ideológicas de Marco Rubio, el secretario de Estado de origen cubano. Y la decisión de rescatar la economía argentina obedecería al interés de Scott Bessent, secretario del Tesoro

Por Cristina Eguizabal
21 de junio de 2025. Trump se dirigió esta noche al mundo para anunciar el ataque a las bases nucleares que calificó como exitoso.
El mandatario Donald Trump escoltado por el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (CARLOS BARRIA/AFP)







Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de París III, especialista en Relaciones Internacionales y Política Exterior Latinoamericana. Ha sido docente en prestigiosas universidades de la región y del mundo. Actualmente, es consultora y miembro del Consejo Editorial de Foreign Affairs Latinoamérica.

