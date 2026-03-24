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Presunta ‘base narco’ bombardeada por Estados Unidos y Ecuador sería una finca lechera, reporta ‘New York Times’

Las chozas bombardeadas por Estados Unidos y Ecuador eran de una finca ganadera, apunta reportaje.

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Por Roger Bolaños Vargas
Presunta ‘base narco’ bombardeada por Estados Unidos y Ecuador sería una finca lechera, reporta ‘New York Times’
Captura de pantalla del bombardeo a una supuesta base narco realizado por Estados Unidos y Ecuador. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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