Presidente electo de Chile califica a Maduro de ‘narcodictador’

Tras su victoria, José Antonio Kast protagoniza su primer choque internacional al llamar “narcodictador” a Nicolás Maduro y rechazar sus advertencias.

Por AFP
José Antonio Kast se convirtió en el presidente electo de Chile tras imponerse en la segunda vuelta, en una elección marcada por la polarización política y el voto obligatorio.
José Antonio Kast se convirtió en el presidente electo de Chile tras imponerse en la segunda vuelta, en una elección marcada por la polarización política y el voto obligatorio. (JAVIER TORRES/AFP)







