Colombia duda de la existencia del Tren de Aragua, dice consejero de paz

El consejero de paz Otty Patiño puso en duda la existencia del Tren de Aragua y descartó por ahora un posible diálogo de paz con la banda criminal.

Por AFP
Gustavo Petro respondió a las acusaciones señalando que la “guerra contra las drogas” de EE. UU. ha sido un fracaso.
Donald Trump acusó a Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico” por no detener la producción de cocaína en su país y le impuso sanciones financieras. (DAVID SALAZAR/AFP)







ColombiaTren de AraguaCriminal
