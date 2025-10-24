Estados Unidos sanciona al presidente colombiano Gustavo Petro y a ministro de Interior

Gustavo Petro, presidente colombiano, afirma que el narcotráfico se acabaría si la cocaína fuera legal, como el whisky o el vino.

Bogotá, Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este viernes que Estados Unidos le impuso sanciones económicas pese a “luchar contra el narcotráfico durante décadas” y anunció que no dará “ni un paso atrás”, en medio de fuertes tensiones con Donald Trump.

El Departamento de Tesoro estadounidense impuso sanciones contra el mandatario izquierdista, su esposa y uno de sus hijos, así como contra el ministro del Interior Armando Benedetti, su mano derecha.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, escribió Petro en la red X. “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”, agregó.

“Gringos go home”, responde ministro de Colombia

Noticia en desarrollo...