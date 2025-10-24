El Mundo

Estados Unidos sanciona al presidente colombiano Gustavo Petro y a ministro de Interior

Gustavo Petro rechazó las sanciones de Estados Unidos contra él y su familia, y aseguró que no dará “ni un paso atrás” pese a las tensiones con Donald Trump.

Por AFP
Gustavo Petro, presidente colombiano, afirma que el narcotráfico se acabaría si la cocaína fuera legal, como el whisky o el vino.
Gustavo Petro, presidente colombiano, afirma que el narcotráfico se acabaría si la cocaína fuera legal, como el whisky o el vino.







