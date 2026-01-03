Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condena la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

Claudia Sheinbaum trató de mediar para evitar una intervención de Estados Unidos en Venezuela.

El Gobierno de México, dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum, condenó y rechazó “enérgicamente” las acciones militares ejecutadas por las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América en Venezuela, en las cuales resultó capturado Nicolás Maduro.

México alegó que se trató de una acción unilateral en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”, indicó el gobierno mexicano.

La administración de Sheinbaum argumentó que América Latina y el Caribe constituyen una zona de paz, “construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”.

“México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación”, continuó.

El gobierno mexicano instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones.