Retiro de Joe Biden vuelve a poner al Partido Demócrata en la carrera, señala analista

Joe Biden anunció su retiro de la carrera presidencial este domingo, luego de críticas por su edad y estado de salud, así como de múltiples solicitudes de abandono por parte de sus compañeros de partido. La decisión se tomó a cuatro semanas de la Convención del Partido Demócrata, donde ahora deberán elegir un nuevo candidato.

Según Mario Rodríguez, analista y consultor político argentino, esta decisión hace que los demócratas estén de regreso en la contienda. Incluso, las últimas encuestas hacen ver que una eventual contienda electoral entre Kamala Harris y Donald Trump podría ser reñida.

Kamala Harris es apoyada por Biden y los Clinton. Sin embargo, Rodríguez señala que “hay que indagar sobre el escenario del votante norteamericano” para determinar si están preparados para una presidenta mujer, dijo el analista en conversación con La Nación.

Por otro lado, la convención del 19 de agosto será una incógnita. Según Rodríguez, “una vez Biden fuera de la contienda, cualquiera puede ser nominado” para enfrentarse a Donald Trump, quien en la última elección obtuvo 75 millones de votos y ahora despierta mayores simpatías entre los votantes.

Para el analista Mario Rodríguez, Donald Trump, quien obtuvo 75 millones de votos en la última elección, despierta mayores simpatías entre los votantes y su campaña se fortalece con la elección de J. D. Vance como vicepresidente. Foto: Cortesía.

Mario Rodríguez es un reconocido analista político argentino con una vasta experiencia en el ámbito de la consultoría y la estrategia política. Con una destacada carrera dedicada al análisis y abordaje territorial, Rodríguez tiene un profundo conocimiento del terreno que le ha permitido destacarse en el ámbito de la política tanto a nivel nacional como internacional.

Formado en la prestigiosa George Washington University, donde obtuvo una maestría en Gobernanza y Comunicación Política, Rodríguez suma experiencia que le permite abordar con éxito complejas problemáticas políticas y diseñar estrategias efectivas para la comunicación y la gobernanza. Este medio conversó con él para interpretar el panorama político y anticipar movimientos en la controvertida e histórica campaña electoral de los Estados Unidos.

Coautor del libro “Para ganar se necesitan votos, ¿sabés dónde encontrarlos?”, contribuye significativamente al debate sobre la importancia del conocimiento del electorado en el éxito de las campañas políticas. Su obra y sus análisis son ampliamente consultados por quienes buscan comprender las dinámicas electorales y mejorar sus estrategias de campaña.

En esta ocasión, Rodríguez nos ofrece su perspectiva sobre el futuro de los demócratas tras la renuncia de Joe Biden, aportando valiosas reflexiones sobre el panorama político actual y las posibles implicaciones de este cambio en la dirección del partido.

- ¿El retiro de Joe Biden es beneficioso para el Partido Demócrata?

El retiro de Joe Biden reabre la competencia para el Partido Demócrata. Los sondeos de julio muestran una ventaja considerable para la candidatura del expresidente Donald Trump, especialmente en los estados clave como Michigan y Carolina del Norte, que son fundamentales para esta elección.

“Hay un tema central: en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Se necesita mucha fuerza emocional para que los votantes del partido salgan a convencer a otros. El escenario en el que estaba Biden preveía una derrota casi segura; ahora se abre la posibilidad de cambiar ese resultado”.

- Aunque suena mucho el nombre de Kamala Harris, ¿hay otros candidatos?

Hay varios candidatos. Es decir, con la salida de Biden, puede ser nominado cualquiera que esté en condiciones: un gobernador, senador o representante de la Cámara de Diputados. Se inicia un proceso completamente nuevo. Aunque Biden dijo que apoyaba a Harris en las cartas de este domingo, uno de los personajes más influyentes del partido, Barack Obama, no se ha pronunciado todavía. Tampoco se han pronunciado los grandes medios de comunicación que cubren al Partido Demócrata.

“Veremos lo que decide la convención. El partido enfrenta el desafío de presentar un nuevo candidato, dado que Biden, quien ha sido vicepresidente durante ocho años con Obama y está finalizando su primer mandato, es una figura muy conocida. Cualquiera puede ser nominado una vez que se abra la convención el 19 de agosto (concluye el 22)”.

LEA MÁS: Kamala Harris afirma que ‘legado de Joe Biden es inigualable en la historia moderna’

- ¿Es una ventaja o desventaja para Donald Trump tener un rival diferente a Joe Biden?

Primero, hay que ver quién va a reemplazar a Joe Biden. Existe la posibilidad de que nominen a uno con un desempeño aún peor. Estamos todos pensando que cualquier candidato que nominen es mejor y eso no es así. No hay magia en las candidaturas.

“Es una decisión sumamente arriesgada del Partido Demócrata y, en este momento, creo que la campaña de Donald Trump, con la excelente elección del vicepresidente J. D. Vance, un joven senador de Ohio (39 años) que es uno de los estados que siempre hay que mirar, va sola y va caminando bastante fortalecida hacia la meta.

“Tienen prácticamente un mes para navegar solos porque la Convención Demócrata empieza el 19 de agosto y termina el 22 de agosto. Si aprovechan bien este tiempo y la empatía que Trump ha generado en los votantes, y tomando en cuenta que Biden ya no compite, yo creería que va a fortalecer la candidatura de Trump. Pero al salir Biden, el Partido Demócrata encuentra una chance de ser más competitivo.

“Yo sería muy cauto ante cualquier opinión terminante”.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se perfila como la principal candidata para competir contra Donald Trump en la elección del 5 noviembre. Foto: AFP (AFP)

Bajo el supuesto de que la elegida sea Kamala Harris, ¿cómo podría surgir su figura y el manejo del voto latino?

Lo primero que hay que indagar sobre el escenario del votante norteamericano es si ya está preparado para una presidenta mujer. No olvidemos que Donald Trump venció a una mujer (Hillary Clinton), o sea, habría que ver primero si el mero hecho de la cuestión de género está tan presente en la agenda de los votantes como para que eso sea un valor.

“Yo te diría que el valor más grande que tiene Kamala es su juventud (59 años) con respecto a Donald Trump (78) y su actitud como una figura honesta o una fiscal que ha dado batallas nacionales. Ahora, no sé si esa es la agenda del voto latino, porque tiene más que ver con políticas de migración y no he escuchado grandes posiciones acerca de que el gobierno futuro va a promover estas condiciones”.

LEA MÁS: Donald Trump: Biden ‘no era apto para ser candidato ni presidente’

¿Donald Trump deberá reajustar su estrategia?

Donald Trump y todo el Partido Republicano van a tener que hacer algún ajuste a su estrategia porque el candidato cambia. Gran parte de la campaña va a tener que mutar porque no es lo mismo una narrativa contra el hombre de 80 años, como estaba sosteniendo Donald Trump, ahora que iría contra una mujer y, aparte, una mujer progresista, que ha ganado grandes batallas sobre todo a favor de los derechos de las mujeres.

“La campaña del partido va a tener que transformarse, pero va a ser la oposición contra un candidato oficial. Quizá sea una campaña con menos ataques personales porque, al ser una mujer, está mal visto porque no es un personaje controvertido. Gran parte de los negativos que estaba atacando Trump a Biden cambiarán, pero sí será de cambio y hay que ver cómo el nuevo candidato logra establecer narrativas de continuidad”.