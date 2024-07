Donald Trump podría capitalizar atentado para ganar simpatía de votantes clave, señalan analistas

La imagen de Donald Trump con el rostro ensangrentado, con un puño alzado en señal de desafío y rodeado por agentes del Servicio Secreto, no solo le dio la vuelta al mundo sino que también podría incidir en el rumbo de la campaña presidencial en Estados Unidos.

Para tres analistas políticos consultados por La Nación, el atentado sufrido por el magnate neoyorquino en Milwaukee, el pasado 13 de julio, podría suavizar la imagen que proyecta el republicano y granjearle simpatías en sectores clave del electorado.

El exmandatario se ha presentado, una y otra vez, como la víctima de una “cacería de brujas” al referirse a los procesos judiciales y otros cuestionamientos que lo rodean. Pero ahora también es, por designio divino, según seguidores, el sobreviviente de un intento de asesinato.

“¡Podría estar muerto!”, proclamó Trump luego del incidente en que fallecieron un ciudadano y el joven atacante, de 20 años.

En tanto, en la acera del frente, Joe Biden afronta una crisis debido a los despistes mostrados en sus últimas apariciones públicas, los cuales han generado dudas sobre sus condiciones para continuar en el poder por un periodo más.

Mario Rodríguez, analista argentino, considera que luego del atentado la percepción sobre la narrativa violenta de Trump podría dar un viraje hacia una figura con “fragilidad y empatía hacia votantes que probablemente antes no sentían eso por él”.

Un criterio similar expresa Carlos Murillo, analista político costarricense, quien sostiene que lo sucedido refuerza el papel de víctima que ya protagonizaba el republicano, cuando denunciaba ser sujeto de persecución política y que no lo dejaban “hacer grande a América”.

“Este intento de atentado, que yo lo pongo entre comillas porque nunca se va a demostrar, yo creo que tiene mucho de algo planeado y esto le genera más apoyo”, explica Murillo.

En esa misma línea, el politólogo peruano Carlos de la Torre estima que otra escena que podría fortalecer la posición del expresidente tuvo lugar en la Convención Nacional Republicana, donde su candidatura fue oficialmente confirmada.

“Ver a Trump con la venda es una imagen impactante que debería influir de alguna manera en el electorado”, estima de la Torre.

El expresidente Donald Trump hizo un llamado a la unidad luego del tiroteo en el que un joven de 20 años intento asesinarlo en Milwaukee . Foto: AFP (REBECCA DROKE/AFP)

Electores indecisos en la mira de Trump

Es evidente la estrategia de victimizarse que Donald Trump ha utilizado en la campaña para captar electores indecisos o poco convencidos sobre su candidatura.

Para Carlos de la Torre, el atentado podría provocar que muchas personas que no han definido su voto empiecen a considerar la propuesta del exmandatario, al tiempo que podría elevar la efervescencia entre los ya matriculados con el republicano.

“Si la propaganda de Trump aprovecha bien la coyuntura tienen una herramienta fuertísima, que de todas maneras va a generar fanatismo muy grande (...). Ya hay comentarios de que esto ha sido algo divino y se pone en otro plano”, señala.

De hecho, su equipo de campaña no perdió el tiempo para sacar camisetas con la fotografía del candidato ensangrentado y frases como “El movimiento MAGA (Make America Great Again) no puede ser detenido” y la palabra “Fearless”, que significa valiente en español.

Mario Rodríguez también sugiere que lo ocurrido podría impactar en estados que son clave para el resultado de los comicios.

“Esto afectará al electorado indeciso y moderado. Hay entre 6 y 8 estados que siempre deciden la elección, y creo que la empatía como víctima y la imagen de Trump podrían cambiar definitivamente la tendencia en esos estados”, sostiene.

Carlos Murillo comparte esta opinión y considera que los recientes hechos podrían ser determinantes para la decisión final de un sector del electorado.

Impacto en campaña de Joe Biden

El atentado contra Trump deja, paradójicamente, al presidente Joe Biden en una posición incómoda luego de que este mantuviera por meses una fuerte ofensiva contra su rival.

“Atacar a Trump directamente no es conveniente”, advierte de la Torre. “Olvidarse del ataque totalmente tal vez no sea tan productivo pero sí puede darle vuelta a la narrativa”.

Posiblemente, Biden enfrentará críticas cuando se asignen culpas por lo ocurrido en Milwaukee. “Dirán que el Servicio Secreto falló y señalarán el aumento de la inseguridad y los tiroteos constantes como culpa de Biden, aunque Trump fomente este tipo de acciones”, dice Murillo.

Sin embargo, Mario Rodríguez considera que el gobierno actuó como debía hacerlo y que lo sucedido no generará mayor debate debido al “gran respeto que los estadounidenses tienen por su sistema institucional”.

