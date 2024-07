Ante la renuncia de Joe Biden, ¿cómo se elige al nuevo candidato?

El presidente Joe Biden anunció este domingo su retiro de la candidatura para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. El mandatario pidió al Partido Demócrata designar a Kamala Harris como su sustituta. No obstante, la nominación de la actual vicepresidenta no está garantizada solo por ejercer ese cargo y haber sido la compañera de fórmula de Biden.

El Partido Demócrata puede elegir a otro candidato, como un gobernador, si sus miembros se unen en torno a él. El nominado no será oficial hasta que los delegados voten en la Convención Nacional Demócrata a mediados de agosto.

¿Cómo se elige al nuevo candidato?

A diferencia de la renuncia de un presidente, que automáticamente promueve al vicepresidente, el retiro de Biden de la carrera no garantiza que Harris esté en la cima de la boleta. La mayoría de los demócratas y estrategas esperan que ella sea la sustituta más probable, pero los delegados que seleccionan al candidato presidencial en el DNC pueden votar por cualquier candidato.

Si los demócratas no se unen detrás de un solo candidato, podría haber una convención abierta, algo que el partido no ha tenido desde 1968. Esto daría lugar a una intensa competencia política mientras los posibles candidatos buscan el apoyo de los delegados individuales. Sin embargo, es probable que los demócratas intenten evitar esto y consolidar el apoyo detrás de un candidato antes de la convención. Muchos delegados, si no la mayoría, probablemente respaldarían al candidato preferido del partido.

Joe Biden desistió de la carrera en la que también participa el republicano Donald Trump. Foto: (Andrew Caballero-Reynolds/AFP/AFP)

Los delegados pueden votar por su candidato preferido. En la primera ronda de votación, solo los delegados comprometidos, alrededor de 3.

900, pueden votar. Si ningún candidato alcanza la mayoría, los superdelegados, unos 700 líderes del partido y funcionarios electos, pueden votar en rondas subsecuentes hasta elegir al nominado.

Los procedimientos para la nominación de un partido los establece el estado miembro, que puede cambiar sus reglas en cualquier momento. En las semanas previas a la convención, el Comité de Reglas y Reglamentos del Comité Nacional Demócrata (DNC) podría votar para implementar nuevas reglas que aborden lo que sucede si un candidato principal se retira antes de la convención o, si así lo desean, para vincular más estrictamente a los delegados con el candidato consensuado.

¿Qué tan rápido podría elegirse un candidato?

Incluso si Biden y el partido respaldan a un reemplazo, nadie se convierte en el candidato oficial hasta que los delegados voten en la convención, que comenzará el 19 de agosto. El DNC debate si realizará una votación virtual, que podría comenzar la primera semana de agosto para designar formalmente a su fórmula presidencial. Si se cancela ese plan, el candidato será elegido directamente en la convención.

¿Cómo mide Harris contra Trump?

Aunque Harris es ampliamente considerada como la posible sustituta principal de Biden, las encuestas recientes muestran poca diferencia entre cómo ella y Biden se comparan contra Donald Trump. En un promedio de 11 encuestas post-debate del The Washington Post, Trump superó a Biden por 1.9 puntos porcentuales en promedio, similar a la ventaja de 1.5 puntos de Trump sobre Harris en estas encuestas. Cuatro encuestas mostraron a Harris con un desempeño ligeramente mejor que Biden, cuatro ligeramente peor y tres no mostraron diferencia.

Una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos de este mes encontró que el 44% de los estadounidenses estarían “satisfechos” si Biden se hiciera a un lado y Harris se convirtiera en la candidata demócrata, incluyendo el 70% de los demócratas e independientes con tendencia demócrata.

En esa misma encuesta, el 29% de los demócratas y los independientes con tendencia demócrata mencionaron a Harris como su elección para la nominación del partido si Biden se retiraba, mientras que el 7% mencionó al gobernador de California Gavin Newsom, el 4% a la exprimera dama Michelle Obama, y el 3% a Pete Buttigieg y a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. La mitad de los demócratas no nombraron a nadie.

¿Qué pasará con el dinero recaudado por Biden?

Si Biden se retira de la carrera, los fondos en su cuenta de campaña se consideran “fondos de campaña excedentes” que pueden ser contribuidos al Comité Nacional Demócrata o a un comité de gasto independiente. Sin embargo, si se retira antes de ser el candidato oficial del partido, podría enfrentar límites en la donación a otros candidatos.

Algunos abogados y operativos demócratas, que hablaron bajo condición de anonimato, argumentan que, dado que el nombre de Kamala Harris está en la documentación presentada ante la Comisión Federal de Elecciones para establecer el comité, Biden podría ceder el control de la cuenta a Harris si se retiraba.

No obstante, varios abogados republicanos de financiamiento de campañas señalaron que esa teoría legal no fue probada. El abogado republicano Charlie Spies argumentó recientemente en The Wall Street Journal que tanto Biden como Harris tendrían que ser nominados oficialmente por su partido antes de que pudiera ocurrir una transferencia de la cuenta.

Si el Partido Demócrata elige a un candidato que no sea Harris, la campaña de Biden aún podría transferir sus fondos al DNC o a un súper PAC que apoye la nueva boleta.

