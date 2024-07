¿Cuáles son las irregularidades que denuncia la oposición venezolana en las elecciones?

La oposición venezolana sostiene que hubo “fraude” en las elecciones del pasado domingo que permitieron la reelección de Nicolás Maduro para un tercer periodo consecutivo.

Según el equipo de campaña de Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), antes y durante las votaciones hubo múltiples irregularidades que sustentan su denuncia. Estas son algunas:

1. El régimen de Nicolás Maduro impidió el ingreso al país de observadores internacionales invitados por la oposición para que pudieran verificar en forma independiente la transparencia del proceso.

Entre las personas vetadas figura una comitiva integrada por los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Vicente Fox (México), Jorge Quiroga (Bolivia) y Mireya Moscoso (Panamá), así como la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez (Colombia).

Por otra parte, unos diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español denunciaron que fueron deportados. Lo mismo ocurrió con una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador.

Una pequeña delegación del Centro Carter sí estuvo presente, pero aclararon que no tenían la capacidad para realizar una “evaluación integral del proceso de votación, conteo y tabulación”.

Un panel de cuatro expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) también acompañó la votación, aunque su informe será confidencial y solo se compartirá con el secretario general Antonio Guterres.

2. La oposición denunció el arresto de aproximadamente 150 personas vinculadas a su campaña, incluyendo 37 en los dos días previos a las votaciones, como parte de una estrategia de intimidación a sus simpatizantes.

3. La campaña de González también reclama que, el día de los comicios, las autoridades impidieron el ingreso de testigos de la oposición a los centros electorales para observar el desarrollo del proceso.

Tampoco se les permitió ingresar a la sede del Comité Nacional Electoral (CNE) para observar el conteo preliminar de los votos, el cual se retrasó en forma considerable. La autoridad electoral atribuyó la demora a un hackeo de sus plataformas,

4. Por otra parte, señalan la imposibilidad de obtener copias de las actas emitidas por las máquinas de votación, derecho garantizado por la ley para cotejar resultados oficiales.

La dirigente opositora María Corina Machado instó a sus seguidores a mantenerse en los centros de votación para recolectar las actas que aún no habían recibido. No obstante, la oposición asegura que no se les dio acceso.

5. El CNE no ha proporcionado datos desagregados por mesa de votación para garantizar la credibilidad y legitimitidad de los resultados anunciados el pasado domingo

Frente a esta situación, los gobiernos de Costa Rica, Uruguay, Argentina, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay y República Dominicana solicitaron la revisión completa de los resultados electorales en Venezuela en una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Otras naciones como Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea también han abogado por la publicación rápida de los resultados mesa por mesa o una revisión independiente de los datos.