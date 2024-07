Crece presión internacional contra régimen de Maduro para que entregue actas electorales

Mientras miles de venezolanos se manifestaban en las calles, por segundo día consecutivo, contra la reelección de Nicolás Maduro, más gobiernos y organizaciones se sumaron este martes a las demandas de transparencia y a que se divulguen las actas electorales de los comicios del pasado domingo.

“Retamos al CNE a que entregue las actas de una vez por todas, cuál es el miedo, ¿por qué se tardan tanto si nosotros lo hicimos con la gente por qué no las publican ellos? “Ahí está la verdad en esas actas”, exigió la líder opositora María Corina Machado durante una multitudinaria marcha por las principales vías de Caracas.

“Una cosa sí les decimos (al régimen), no pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian, la soberanía popular no se negocia. Lo único que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz con garantías para todas las partes y nuestro presidente Edmundo así lo ha dicho”, enfatizó.

Su llamado encontró eco internacional en los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Colombia, así como la Unión Europea (UE) que pidieron entregar los documentos que permitan verificar los resultados anunciados por el Comité Nacional Electoral (CNE), el cual declaró ganador a Maduro con un 51,2% de los votos, mientras que a Edmundo González Urrutia, su principal contendor, se le acreditó un 44,2%.

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, instó a las autoridades venezolanas a revelar las actas electorales y propuso que estas sean auditadas por el mundo. “Es necesario despejar cualquier duda sobre los escrutinios”, aseveró. También Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la UE, exhortó al CNE a “facilitar el acceso inmediato a las actas de todas las mesas electorales”.

Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Adrienne Watson, también insistió en la necesidad de que se hagan públicos los resultados completos de la votación. “Esto es especialmente crítico dado que hay claros indicios de que los resultados electorales anunciados por el CNE de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo”, aseveró.

Finalmente, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió publicar las actas electorales para resolver el diferendo. “Es normal que haya una disputa. ¿Cómo se resuelve? Presenten las actas. Si el acta genera dudas (...) la oposición entra con un recurso y espera al proceso en la Justicia. Habrá una decisión, que tenemos que acatar. Estoy convencido de que es un proceso normal, tranquilo”, afirmó..

Mientras tanto, el gobierno de Perú dio un paso más adelante al reconocer a Edmundo González como “legítimo” presidente electo de Venezuela tras los comicios del domingo.

El día anterior, los gobiernos de Costa Rica, Uruguay, Argentina, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay y República Dominicana solicitaron una revisión completa de los resultados electorales en Venezuela en una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La campaña opositora afirma tener pruebas de que los resultados reales fueron muy diferentes a los anunciados por el CNE y que el verdadero presidente electo es González. “En este momento, me ilusiona decirles que tenemos el 73.2% (...). Edmundo González es el presidente de Venezuela con 6.270.000 votos y Maduro 2.750.000″, aseveró Machado el pasado lunes.

Los dirigentes opositores María Corina Machado (izquierda) y Edmundo González Urrutia exigieron este martes al régimen de Nicolás Maduro la entrega de las actas electorales. Así lo demandaron durante una masiva marcha realizada en Caracas, en la cual también pidieron a las fuerzas armadas detener la represión contra los manifestantes. Foto: (YURI CORTEZ/AFP)

ONU preocupada por represión

En la víspera de la marcha convocada para este martes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que está “extremadamente preocupado” por las tensiones postelectorales en Venezuela y urgió a las autoridades a respetar el derecho a “protestar pacíficamente”.

“Venezuela se encuentra en un momento crítico. Insto a las autoridades a respetar los derechos de todos los venezolanos a reunirse y protestar pacíficamente y a expresar sus opiniones libremente y sin miedo”, agregó.

Su llamado surgió luego de que se elevara a doce la cifra de personas que murieron durante las manifestaciones registradas en varias ciudades de Venezuela el lunes anterior, en las que la policía lanzó granadas lacrimógenas y balas de goma. La Fiscalía General de Venezuela reportó la detención de 749 individuos durante las protestas.

Estados Unidos expresó su preocupación por el acoso y la detención de miembros de la oposición. En un mensaje emitido por la Embajada en Venezuela, la administración Biden llamó a la liberación inmediata de estas personas y condenó cualquier acción para detener o arrestar a opositores, calificándola como una escalada injustificada.

El gobierno responsabilizó este martes a los opositores Edmundo González y María Corina Machado de “la violencia criminal, heridos y fallecidos” surgidos en las últimas horas. Maduro incluso amenazó con detener a ambos líderes políticos, ante lo cual el gobierno de Costa Rica les ofreció asilo político.

Mientras tanto, durante la manifestación en Caracas, tanto González como Machado solicitaron a las fuerzas del orden “detener la represión y cumplir su juramento”, al tiempo que insistieron en hacer llamados a la población a manifestarse en forma pacífica y “no caer en provocaciones”. La marcha transcurrió sin mayores incidentes.

Una mujer sostiene un cartel que dice 'Las actas son la verdadera libertad' durante una manifestación convocada por el candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado. Foto: AFP (YURI CORTEZ/AFP)

“Cualquier represión política o violencia contra manifestantes u opositores es obviamente inaceptable”, dijo a periodistas la secretaria de prensa de la presidencia estadounidense, Karine Jean-Pierre, al ser consultada por las manifestaciones que estallaron en Venezuela contra los resultados oficiales de las elecciones del domingo.