El Mundo

Policía de Ecuador captura a líder de la mafia que controlaba Quito

“Es el delincuente más peligroso que tenemos aquí, en la ciudad de Quito”, dijo el ministro del Interior. Conozca la situación.

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Por AFP
La policía arresta a Eduardo Gómez, alias “Gordo Paul”, líder del grupo narcotraficante Los Lobos, y a su pareja Jessica Rubio durante un toque de queda impuesto por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para combatir el crimen organizado, en Quito, durante la madrugada del 14 de mayo de 2026.
La policía arresta a Eduardo Gómez, alias “Gordo Paul”, líder del grupo narcotraficante Los Lobos, y a su pareja Jessica Rubio durante un toque de queda impuesto por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para combatir el crimen organizado, en Quito, durante la madrugada del 14 de mayo de 2026. (-/AFP)







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