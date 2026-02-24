El Mundo

Masacre deja siete muertos en provincia bajo estado de excepción en Ecuador

Siete personas murieron el lunes en una provincia costera de Ecuador en un ataque armado. Conozca los detalles.

Por AFP
Ecuador's President Daniel Noboa (2nd L) and Interior Minister John Reimberg (L) walk wearing bulletproof vests during a march against the Constitutional Court's decision to censor several articles of recent laws in Quito on August 12, 2025. (Photo by Galo Paguay / AFP)
El presidente Daniel Noboa (centro) ha buscado contener violencia que dejó más de 9.000 asesinatos en 2025. (GALO PAGUAY/AFP)







EcuadorDaniel Noboanarcotráficoviolencia armadainseguridad
