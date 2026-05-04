El Mundo

Toque de queda en Ecuador deja más de cien detenidos a lo largo del país

El toque de queda aplica en nueve de las 24 provincias del país. ¿Qué ocurre en Ecuador?

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Por AFP
Ataques entre bandas criminales dejan 17 muertos en una semana. El Gobierno de Ecuador decretó toque de queda durante 7 horas en diferentes localidades.
Ataques entre bandas criminales dejan 17 muertos en una semana. Foto utilizada con fines ilustrativos. (MARCOS PIN/AFP)







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